Центр заботы о бездомных животных "Топлан" строит на Абшероне новый приют для бездомных собак

Как продолжение проекта, осуществляемого в связи с беспризорными собаками в городе Баку, "Топлан" создаст новый приют для собак.

Как сообщили Report в центре, приют, предусмотренный для 5 000 собак, построят в поселке Пирекишкюль Абшеронского района.

Здесь будут размещать собранных центром уличных животных, прошедших в центре определенные медицинские процедуры.

В центре установят специальные вольеры для бездомных собак, здесь им будут оказывать ветеринарную помощь, кормить и заботиться о них.

Приют в поселке Пирекишкюль предусматривается сдать в 2020 году.