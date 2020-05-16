Свыше 11 тыс. лицам, не имеющим право на получение пенсии, назначены соцпособия

В соответствии с законом, утвержденным президентом Ильхамом Алиевым 16 декабря 2019 года, приведение с начала 2020 года возраста получения социальных пособий по возрасту в соответствие с пенсионным возрастом еще больше расширит охват системы социального обеспечения.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

11 тысяч 200 гражданам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим права на получение пенсии, было назначено пособие по возрасту.

Таким образом, этим лицам были назначены ежемесячные социальные выплаты, не дожидаясь достижения ими возраста, предусматривавшегося предшествовавшим законодательством (62 года для женщин, 67 лет - для мужчин).

В целом, по состоянию на 1 мая нынешнего года социальные пособия по возрасту получают свыше 94 тысячи граждан, что больше на 33 тысяч 500 человек, или на 55,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.