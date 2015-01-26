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    ​Страховая часть трудовых пенсий повышена

    Президент Азербайджана подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий.

    Как сообщает Report, Государственному фонду социальной защиты поручено в соответствии с индексом потребительских цен по 2014 году на 1 января 2015 года обеспечить повышение страховой части трудовых пенсий всех видов, осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части персональных счетов в системе персонального учета.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

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