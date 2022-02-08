Стали известны сроки выплаты 200 манатов пенсионерам

"Первая выплата материальной помощи в размере 200 манатов будет осуществляться совместно с пенсиями за февраль".

"Первая выплата материальной помощи в размере 200 манатов будет осуществляться совместно с пенсиями за февраль".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов.

Он сказал, что эти средства будут выплачиваться пенсионерам равными частями поквартально: "Первоначальная выплата будет осуществляться совместно с новыми выплатами на основе графика, установленного в течение этой недели. Платежи следующего квартала будут производиться в первый месяц каждого квартала".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение ”О дополнительных мерах в области социальной защиты пенсионеров".

Осуществить индексацию страховой части всех видов трудовых пенсий, установленных распоряжением до 1 января 2022 года в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы, установленной Госкомстатом на 1 января 2021 года, сумм пенсионного капитала, зарегистрированных до 1 января 2022 года в страховой части лицевых счетов в системе персонифицированного учета, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен поручено Министерству социальной защиты населения.