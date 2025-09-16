Средняя зарплата в Азербайджане к 2030 году превысит 1,4 тыс. манатов

Средняя заработная плата в Азербайджане в 2029 году достигнет 1 411,8 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минфина.

Согласно прогнозам, в 2026 году средняя заработная плата в стране составит 1 170,8 манатов, в 2027 году - 1 246,8 манатов, в 2028 году - 1 327,6 манатов.

Таким образом, в 2026-2029гг номинальная средняя зарплата в Азербайджане вырастет на 20,6%.

Отметим, что на 1 августа 2025 года номинальная среднемесячная зарплата в Азербайджане составляет 1,098 тыс. манатов, что на 9,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.