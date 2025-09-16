İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 2030-cu ilə qədər 1,4 min manatı ötəcək

    Sosial müdafiə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 13:21
    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 2030-cu ilə qədər 1,4 min manatı ötəcək

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 2029-cu ildə 1 411,8 manata çatacaq.

    Bu barədə "Report" Maliyyə Nazirliyinin hesabatına istinadən xəbər verir.

    Proqnozlara əsasən, 2026-cı ildə ölkədə orta aylıq əməkhaqqı 1 170,8 manat, 2027-ci ildə 1 246,8 manat, 2028-ci ildə 1 327,6 manat təşkil edəcək.

    Beləliklə, növbəti 4 ildə Azərbaycanda orta aylıq nominal əməkhaqqı 20,6 % artacaq.

    Qeyd edək ki, 2025-ci il avqustun 1-nə Azərbaycanda orta aylıq nominal əməkhaqqı 1,098 min manat təşkil edir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 9,5 % çoxdur.

    Azərbaycan əməkhaqqı artım Maliyyə Nazirliyi
    Средняя зарплата в Азербайджане к 2030 году превысит 1,4 тыс. манатов
    Average salary in Azerbaijan to reach 1,411 manats by 2029

    Son xəbərlər

    14:34

    KİV: Tramp və Şahbaz Şərif Nyu-Yorkda görüşə bilərlər

    Digər ölkələr
    14:33

    Terrorçuluğa görə Azərbaycanda həbsdə olan Livanlı erməni muzdlunun aclıq etməsi xəbəri təsdiqini tapmayıb

    Hadisə
    14:24

    Bakı metrosu tədris ilinin ilk günündə 900 minə yaxın sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    14:20
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib

    Xarici siyasət
    14:15
    Foto

    Xalq artisti Hacı Murad Yegizarov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2

    İncəsənət
    14:11

    Azərbaycan və Bolqarıstan sosial müdafiə sahəsi üzrə Fəaliyyət Planı imzalayıb

    Xarici siyasət
    14:06

    Azərbaycanda günəş enerjisinin istehsalı 13 % artıb

    Energetika
    14:02

    Sorğu: Ukraynalıların 76 %-i ölkələrinin müharibədə qələbə qazana biləcəyinə inanır

    Region
    14:00

    "Formula 1": 2026-cı ildə Azərbaycan Qran-prisində sprint yarışı olmayacaq

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti