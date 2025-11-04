Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Средний размер пенсии в Азербайджане в 2026 году превысит 579 манатов

    Социальная защита
    • 04 ноября, 2025
    • 11:10
    В 2026 году средний размер пенсии в Азербайджане составит 579,2 маната.

    Как сообщает Report, об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год.

    Согласно документу, данный показатель на 7,9% выше, чем ожидаемый уровень 2025 года (537 манатов).

    Кроме того, в проекте указывается, что по данным Министерства экономики, рост номинальной заработной платы в 2025 году прогнозируется на уровне 9,2%. Исходя из этого, финансовая нагрузка на индексирование трудовых пенсий в 2026 году может достичь 635,59 млн манатов в год.

