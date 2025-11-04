Средний размер пенсии в Азербайджане в 2026 году превысит 579 манатов
Социальная защита
- 04 ноября, 2025
- 11:10
В 2026 году средний размер пенсии в Азербайджане составит 579,2 маната.
Как сообщает Report, об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год.
Согласно документу, данный показатель на 7,9% выше, чем ожидаемый уровень 2025 года (537 манатов).
Кроме того, в проекте указывается, что по данным Министерства экономики, рост номинальной заработной платы в 2025 году прогнозируется на уровне 9,2%. Исходя из этого, финансовая нагрузка на индексирование трудовых пенсий в 2026 году может достичь 635,59 млн манатов в год.
