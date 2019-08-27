​Создаются новые центры помощи пострадавшим от бытового насилия

Распоряжение президента Ильхама Алиева от 1 июня 2019 года "О дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе" позволило расширить сферу социальных услуг для лиц, пострадавших от бытового насилия.

Как сообщили Report в министерстве, в рамках работы по исполнению распоряжения по социальному заказу министерства труда и социальной защиты населения в Агджабединском, Шекинском и Шамкирском районах ведутся работы по созданию центров помощи пострадавшим от бытового насилия.

В этих центрах, созданных специализированными неправительственными организациями, жертвы бытового насилия будут обеспечены социальными услугами реабилитационной направленности. Им будут оказывать правовую, социальную и психологическую помощь, с ними будут проводиться необходимые работы для их дальнейшей нормальной жизни. Детям, пострадавшим от бытового насилия, будет оказана поддержка для их нормального обучения наравне с их ровесниками и развития способностей.