Советник председателя Национальной обсерватории вновь избран членом Комитета ООН по мигрантам

В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН состоялось 12-е заседание государств-участников Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
В рамках заседания были проведены выборы на 7 вакантных мест в членство Комитета ООН по защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей на 2026-2029 годы, которые станут вакантными после 31 декабря 2025 года.
Кандидат от Азербайджанской Республики, советник председателя правления Национальной обсерватории Азад Таги-заде получил голоса 55 из 57 стран, показав наивысший результат.
Таким образом, он вновь избран членом комитета на 2026-2029 годы.
Комитет состоит из 14 независимых экспертов и является органом, контролирующим выполнение государствами-участниками международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.