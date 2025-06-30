Советник председателя Национальной обсерватории вновь избран членом Комитета ООН по мигрантам

Советник председателя Национальной обсерватории вновь избран членом Комитета ООН по мигрантам

В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН состоялось 12-е заседание государств-участников Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В рамках заседания были проведены выборы на 7 вакантных мест в членство Комитета ООН по защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей на 2026-2029 годы, которые станут вакантными после 31 декабря 2025 года.

Кандидат от Азербайджанской Республики, советник председателя правления Национальной обсерватории Азад Таги-заде получил голоса 55 из 57 стран, показав наивысший результат.

Таким образом, он вновь избран членом комитета на 2026-2029 годы.

Комитет состоит из 14 независимых экспертов и является органом, контролирующим выполнение государствами-участниками международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.