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Советник председателя Национальной обсерватории вновь избран членом Комитета ООН по мигрантам

Советник председателя Национальной обсерватории вновь избран членом Комитета ООН по мигрантам Советник председателя Национальной обсерватории вновь избран членом Комитета ООН по мигрантам
Социальная защита
30 июня 2025 г. 20:00
Советник председателя Национальной обсерватории вновь избран членом Комитета ООН по мигрантам

В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН состоялось 12-е заседание государств-участников Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В рамках заседания были проведены выборы на 7 вакантных мест в членство Комитета ООН по защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей на 2026-2029 годы, которые станут вакантными после 31 декабря 2025 года.

Кандидат от Азербайджанской Республики, советник председателя правления Национальной обсерватории Азад Таги-заде получил голоса 55 из 57 стран, показав наивысший результат.

Таким образом, он вновь избран членом комитета на 2026-2029 годы.

Комитет состоит из 14 независимых экспертов и является органом, контролирующим выполнение государствами-участниками международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

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