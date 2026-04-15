Сотрудникам детских домов при Минздраве повышены зарплаты
Социальная защита
- 15 апреля, 2026
- 18:06
К тарифным (должностным) окладам сотрудников детских домов, подведомственных Министерству здравоохранения, применены повышающие коэффициенты от 1,5 до 3 раз в порядке, установленном Кабинетом министров.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Документом также внесены изменения в систему, виды и размеры оплаты труда работников здравоохранения, финансируемых из бюджета.
