Сотрудникам детских домов при Минздраве повышены зарплаты

К тарифным (должностным) окладам сотрудников детских домов, подведомственных Министерству здравоохранения, применены повышающие коэффициенты от 1,5 до 3 раз в порядке, установленном Кабинетом министров.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Документом также внесены изменения в систему, виды и размеры оплаты труда работников здравоохранения, финансируемых из бюджета.