Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане сокращен рабочий день родителей-одиночек, воспитывающих детей до 3-х лет.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен закон "О сокращенном рабочем дне для отдельных категорий государственных служащих".

Согласно законопроекту, родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте до 3-х лет, установлено рабочее время продолжительностью 36 часов в неделю.

Законопроект принят путем голосования.