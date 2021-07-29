Социально-реабилитационное учреждение оказало социальные услуги 193 лицам

"Приют и социально-реабилитационное учреждение для лиц из уязвимых групп населения в течение шести месяцев оказало социальные услуги 193 лицам".

"Приют и социально-реабилитационное учреждение для лиц из уязвимых групп населения в течение шести месяцев оказало социальные услуги 193 лицам".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бехбутов.

Он сказал, что из этих лиц 63 женщины и 130 мужчины: "За шесть месяцев 99 человек переданы семьям. В Центре по оказанию помощи жертвам торговли людьми 46 пострадавшим были оказаны социальные услуги (4 мужчин, 42 женщины).

По его словам, в этом году был осуществлен регулярный мониторинг семей, усыновивших детей: "За этот период осуществлен мониторинг условий содержания 206 усыновленных детей".