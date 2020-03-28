​Сколько денег собрано в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом?

По состоянию на 18:00 часов 27 марта в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом были переведены средства в размере 91 230 152 маната, 117 тысяч долларов США, 6 013 евро и 500 английских фунтов стерлингов.

Как сообщает Report, из средств в национальной валюте 20 миллионов манатов были выделены из госбюджета, 67 125 878 манатов перечислили юридические лица, 4 104 273 маната - физические лица.

В инвалюте 93 тыс. долларов США и 6 тыс. евро было перечислено юридическими лицами, 24 тыс. долларов США, 13 евро и 500 фунтов стерлингов - физическими лицами.