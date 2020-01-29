В Азербайджане обнародовано число лиц, получающих пособие - ОФИЦИАЛЬНО

В прошлом году Министерство труда и социальной защиты населения выплатило ежемесячное и единовременное социальное пособие 488,8 тыс. лиц, еще 291,6 тыс. человек получили пособия президента Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, ежемесячное социальное пособие выплачивается по возрасту, при наличии инвалидности, по потере кормильца, детям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам войны и семьям шехидов, инвалидам I и II групп вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям солдат срочной службы, детям в семьях с более пятью детьми, детям малоимущих семей до года и пр.

В 2019 году были назначены новые виды пособий. В число тех, кто получает президентское ежемесячное пособие, были включены ветераны войны, лица, осуществляющие уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами I группы.

Эти меры привели к пятикратному увеличению числа граждан, получающих президентское ежемесячное пособие.