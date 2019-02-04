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    Госкомитет: Ситуация с брошенными на улице маленькими детьми в Барде взята под контроль

    Местной мониторинговой комиссии поручено расследование вопроса
    © Report

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Ситуация с найденными на обочине дороги младенцами в Бардинском районе взята под контроль".

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

    По его словам, местной мониторинговой комиссии поручено расследование вопроса: "В настоящее время комиссия ведет работу по установлению родителей".

    Отметим, что 3 февраля в Бардинском районе у обочины дороги были найдены малолетние брат и сестра. Предположительно, оставленному на улице мальчику 8 месяцев, девочке 1 год и 6 месяцев. Сегодня утром мать детей была найдена.

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