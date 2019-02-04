Госкомитет: Ситуация с брошенными на улице маленькими детьми в Барде взята под контроль

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Ситуация с найденными на обочине дороги младенцами в Бардинском районе взята под контроль".
Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.
По его словам, местной мониторинговой комиссии поручено расследование вопроса: "В настоящее время комиссия ведет работу по установлению родителей".
Отметим, что 3 февраля в Бардинском районе у обочины дороги были найдены малолетние брат и сестра. Предположительно, оставленному на улице мальчику 8 месяцев, девочке 1 год и 6 месяцев. Сегодня утром мать детей была найдена.
Aynur OsmanqızıАвтор новости