Госкомитет: Ситуация с брошенными на улице маленькими детьми в Барде взята под контроль

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Ситуация с найденными на обочине дороги младенцами в Бардинском районе взята под контроль".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

По его словам, местной мониторинговой комиссии поручено расследование вопроса: "В настоящее время комиссия ведет работу по установлению родителей".

Отметим, что 3 февраля в Бардинском районе у обочины дороги были найдены малолетние брат и сестра. Предположительно, оставленному на улице мальчику 8 месяцев, девочке 1 год и 6 месяцев. Сегодня утром мать детей была найдена.