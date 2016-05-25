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    Система ASAN ödəniş не будет работать два дня

    В связи с профилактическими мероприятиями

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Установленная в общественных местах и центрах ASAN xidmət Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики система ASAN ödəniş не будет работать 2 дня.

    Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения агентства.

    По информации, в связи с профилактическими мероприятиями 26-27 мая терминалы ASAN ödəniş, установленные в общественных местах и центрах ASAN xidmət, не будут работать два дня.

    Кроме того, в указанные дни оплаты могут производиться по порталу www.asanpay.az.

    Отметим, что с помощью системы ASAN ödəniş граждане могут производить оплату через терминалы и портал www.asanpay.az.

    На первичном этапе возможна лишь оплата штрафов по нарушению правил дорожного движения. 

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