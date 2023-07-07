Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 140 квартир и частных домов

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило 140 квартир и индивидуальных домов семьям шехидов и лицам, получившим инвалидность на войне, в Баку, Абшероне, Гяндже, Барде, Бейлагае, Огузе, Газахе, Саатлы, Сальяне, Товузе, Уджаре, Загатале,

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило 140 квартир и индивидуальных домов семьям шехидов и лицам, получившим инвалидность на войне, в Баку, Абшероне, Гяндже, Барде, Бейлагае, Огузе, Газахе, Саатлы, Сальяне, Товузе, Уджаре, Загатале, Барде, Хачмае и Шабране.

Как сообщает Report, в мероприятии по предоставлению квартир из жилого комплекса MİDA в Гяндже приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Вусал Насирли и первый заместитель главы исполнительной власти Гянджи Самед Томуев.

В.Насирли отметил, что программа обеспечения жильем семей шехидов и лицам, получившим инвалидность на войне, в Азербайджане была начата в 90-х годах прошлого века по инициативе и поручению общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летие которого мы отмечаем в этом году, и эта программа успешно продолжается из года в год.