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Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 140 квартир и частных домов

Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 140 квартир и частных домов Министерство труда и социальной защиты населения предоставило 140 квартир и индивидуальных домов семьям шехидов и лицам, получившим инвалидность на войне, в Баку, Абшероне, Гяндже, Барде, Бейлагае, Огузе, Газахе, Саатлы, Сальяне, Товузе, Уджаре, Загатале,
Социальная защита
7 июля 2023 г. 13:33
Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 140 квартир и частных домов

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило 140 квартир и индивидуальных домов семьям шехидов и лицам, получившим инвалидность на войне, в Баку, Абшероне, Гяндже, Барде, Бейлагае, Огузе, Газахе, Саатлы, Сальяне, Товузе, Уджаре, Загатале, Барде, Хачмае и Шабране.

Как сообщает Report, в мероприятии по предоставлению квартир из жилого комплекса MİDA в Гяндже приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Вусал Насирли и первый заместитель главы исполнительной власти Гянджи Самед Томуев.

В.Насирли отметил, что программа обеспечения жильем семей шехидов и лицам, получившим инвалидность на войне, в Азербайджане была начата в 90-х годах прошлого века по инициативе и поручению общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летие которого мы отмечаем в этом году, и эта программа успешно продолжается из года в год.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid ailəsi və müharibə əlillərinə 140 mənzil və fərdi ev təqdim edilib

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