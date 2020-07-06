О нас
Report Georgia

Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны выдадут еще 200 квартир

Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны выдадут еще 200 квартир Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны выдадут еще 200 квартир
Социальная защита
6 июля 2020 г. 17:25
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны выдадут еще 200 квартир

"Министерство труда и социальной защиты населения приобрело еще 200 квартир. После завершения особого карантинного режима эти квартиры будут выданы семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны".

Как передает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр сказал, что процесс обеспечения жильем продлится в течение года.

С.Бабаев сказал, что в текущем году инвалидам войны и приравненным к ним выдано 100 автомобилей. В этом году планируется выделить лицам из данной категории 400 автомобилей. 

В целом до сих пор министерство выдало семьям шехидов и инвалидам войны около 7 900 квартир и частных домов, инвалидам войны и приравнённым к ним – 6 850 легковых автомобилей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Daha 200 mənzil şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə veriləcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Фонд заработной платы в стране вырос на 8% в этом году
ФотоФонд заработной платы в стране вырос на 8% в этом году
6 июля 2020 г. 15:04
Жители ряда городов и районов Азербайджана получат выплату в 190 манатов 
Жители ряда городов и районов Азербайджана получат выплату в 190 манатов 
5 июля 2020 г. 22:07
Осуществлены выплаты адресной соцпомощи за июнь
Осуществлены выплаты адресной соцпомощи за июнь
29 июня 2020 г. 17:56
В Азербайджане меняется форма трудового договора
В Азербайджане меняется форма трудового договора
27 июня 2020 г. 11:07
Президент ознакомился со строительством жилого комплекса в Самухском районе
ФотоПрезидент ознакомился со строительством жилого комплекса в Самухском районе
25 июня 2020 г. 04:49
Нужно ли повторно обращаться за получением 190 манатов?
Нужно ли повторно обращаться за получением 190 манатов?
23 июня 2020 г. 15:58
В Азербайджане могут ограничить использование СМС-разрешений
В Азербайджане могут ограничить использование СМС-разрешений
23 июня 2020 г. 13:30
Районы с наибольшим числом зарегистрированных браков в период карантина
Районы с наибольшим числом зарегистрированных браков в период карантина
23 июня 2020 г. 11:35
Следует ли возобновить выдачу единовременной выплаты в 190 манатов? - ВИДЕО
Следует ли возобновить выдачу единовременной выплаты в 190 манатов? - ВИДЕО
23 июня 2020 г. 11:19
На 29% СМС через 8103 дан отрицательный ответ
На 29% СМС через 8103 дан отрицательный ответ
22 июня 2020 г. 12:25

Последние новости

18:04
Вкладчикам четырех банков компенсировано 181,4 млн манатов Финансы
18:01
ADIF направил письмо в Кабмин Финансы
17:43
В Азербайджане 513 больных коронавирусом, 8 скончались Здравоохранение
17:33
В Саудовской Аравии за сутки коронавирусом заразились 4,2 тыс.человек Другие страны
17:28
Оборот "Бакинской фондовой биржи" сократился на 36% Финансы
17:25
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны выдадут еще 200 квартир Социальная защита
17:20
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии госпиталя модульного типа в Баку - ОБНОВЛЕНО Внутренняя политика
17:15
ФотоПроверена боевая и моральная подготовка личного состава передовых подразделений Нагорно-карабахский конфликт
17:11
Запрета нет: Будут ли частные клиники лечить пациентов с COVİD-19? Здравоохранение
17:00
Ограблен дом известного футболиста Рибери Футбол
16:50
ФотоИгроманов-нарушителей карантина доставили в отделение полиции Происшествия
16:47
Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Эрдогану Внешняя политика
16:38
Музей культуры Азербайджана в Тбилиси возобновляет работу Kультурная политика
16:28
ФотоАПБА провела рейд на 145 объектах, в 68 выявлены нарушения Здравоохранение
16:27
Количество работающих буровых установок в США девятую неделю обновляет минимум Энергетика