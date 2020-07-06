Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны выдадут еще 200 квартир

Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны выдадут еще 200 квартир

"Министерство труда и социальной защиты населения приобрело еще 200 квартир. После завершения особого карантинного режима эти квартиры будут выданы семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны".

Как передает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр сказал, что процесс обеспечения жильем продлится в течение года.

С.Бабаев сказал, что в текущем году инвалидам войны и приравненным к ним выдано 100 автомобилей. В этом году планируется выделить лицам из данной категории 400 автомобилей.

В целом до сих пор министерство выдало семьям шехидов и инвалидам войны около 7 900 квартир и частных домов, инвалидам войны и приравнённым к ним – 6 850 легковых автомобилей.