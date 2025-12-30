Семьи шехидов и инвалиды получили 115 квартир
- 30 декабря, 2025
- 11:32
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило еще 115 квартир семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной.
Как сообщает Report, жилье выделено в новых жилых комплексах в городах Баку и Нафталан, а также в Абшеронском, Сабирабадском, Огузском, Гахском, Ленкоранском, Астаринском, Зардабском, Агджебединском, Гёйчайском, Агдашском, Газахском, Евлахском и Кюрдамирском районах.
На церемонии вручения документов на квартиры, состоявшейся в 4-м центре DOST в Баку, заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев подробно рассказал о реализуемых мерах социальной поддержки уязвимых категорий граждан.
Отмечено, что после Отечественной войны по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, была расширена в пять раз. В послевоенный период представителям этих категорий предоставлено более 7 тыс. квартир и индивидуальных домов, а в целом за весь период - около 16 тыс.
Кроме того, за указанный период размеры пособий и пенсий семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, увеличены в среднем более чем в два раза.