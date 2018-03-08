Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Международный женский день - 8 Марта.
Report напоминает, что история женского движения началась с протеста в 1857 году женщин Нью-Йорка против 12-часового рабочего дня.
В 1910 году немецкой социалистке Кларе Цеткин удалось добиться празднования 8 марта как дня женщин мира.
В 1977 году этот день был официально удобрен ООН как женский день.
Этот праздник отмечается и в Азербайджане.
Как и в предыдущие годы, в этом году президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил женщин страны с Международным женским днем - 8 Марта.
Согласно статье 105 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, ежегодно 8 Марта считается нерабочим днем.
Отметим, что на начало января этого года количество женщин в стране составило 50,1% от общего числа населения страны или же 4 млн 960,1 тыс. человек.
Согласно официальной информации Госкомстата, 53,4% женщин страны обладают способностью деторождения.
В настоящее время в стране насчитывается 17 родильных домов, 137 женских консультаций, 250 детских поликлиник и амбулаторий, которые стоят на страже здоровья женщин.
Особый вес женщин Азербайджана в общем количестве принимающего активное участие в социально-экономической жизни страны занятого населения составляет 48,2%.
Женщины составляют 79,8% педагогов общеобразовательных школ, 77,9% - педагогов ссузов, 51,9% - вузов, 65,7% врачей также женщины.
Следует отметить, что с каждым годом растет число женщин-водителей. Так, если в 2008 году их насчитывалось 4,6% от общего числа, в 2017 году эта статистика достигла 6,7%.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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