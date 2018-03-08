Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Международный женский день - 8 Марта.

Report напоминает, что история женского движения началась с протеста в 1857 году женщин Нью-Йорка против 12-часового рабочего дня.

В 1910 году немецкой социалистке Кларе Цеткин удалось добиться празднования 8 марта как дня женщин мира.

В 1977 году этот день был официально удобрен ООН как женский день.

Этот праздник отмечается и в Азербайджане.

Как и в предыдущие годы, в этом году президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил женщин страны с Международным женским днем - 8 Марта.

Согласно статье 105 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, ежегодно 8 Марта считается нерабочим днем.

Отметим, что на начало января этого года количество женщин в стране составило 50,1% от общего числа населения страны или же 4 млн 960,1 тыс. человек.

Согласно официальной информации Госкомстата, 53,4% женщин страны обладают способностью деторождения.

В настоящее время в стране насчитывается 17 родильных домов, 137 женских консультаций, 250 детских поликлиник и амбулаторий, которые стоят на страже здоровья женщин.

Особый вес женщин Азербайджана в общем количестве принимающего активное участие в социально-экономической жизни страны занятого населения составляет 48,2%.

Женщины составляют 79,8% педагогов общеобразовательных школ, 77,9% - педагогов ссузов, 51,9% - вузов, 65,7% врачей также женщины.

Следует отметить, что с каждым годом растет число женщин-водителей. Так, если в 2008 году их насчитывалось 4,6% от общего числа, в 2017 году эта статистика достигла 6,7%.