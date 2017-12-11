Салим Муслимов: Около 10 процентов лиц с инвалидностью работают

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане из 624 тыс. лиц с инвалидностью примерно 350 тыс. человек трудоспособны. Около 10 процентов из них работают".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов сказал на презентации проекта "Поддержка занятости лиц, имеющих инвалидность".

Он сказал, что обеспечение инвалидов работой зависит от соответствия рынка труда для них и в связи с этим совершенствования законодательства: "Подготовлен новый законопроект о защите прав инвалидов. Проект закона уже представлен Кабинетом министров в Администрацию президента".

Министр отметил, что компания BP по проекту "Поддержки занятости лиц, имеющих инвалидность" берет на себя обязательство по обеспечению образованием, профессией 100 лиц с инвалидностью в год: "Для этого выделяет средства на сумму 488 тыс. манатов".