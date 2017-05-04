Салим Муслимов: Азербайджан по ежегодному приросту населения в первом ряду среди стран Европы

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане продолжается рост населения, страна по ежегодному приросту населения в первом ряду среди стран Европы, а число новорожденных превышает число умерших более чем в 3 раза".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Салим Муслимов.

По словам министра, в прошлом году население страны увеличилось на 104,4 тыс. человек или же на 1,1%, и по состоянию на 1 января 2017 года составило 9810,0 тыс. человек: "В республике на фоне положительных демографических процессов наблюдается рост экономически активного населения. С 2010 года по настоящее время число экономически активного населения увеличилось на 9,1% и по состоянию на 1 декабря 2016 года составило 5006,8 тыс. человек.

Как показатель постепенного повышения возможностей занятости населения за этот период рост численности занятого населения опередил рост численности экономически активного населения и составил 9,3%, а число работающих по найму увеличилось на 9,5%".

Он отметил, что в течении прошлого года 56,6 тыс. человек органами занятости были обеспечены подходящей работой, 1,1 тыс. человек привлечены к оплачиваемым общественным работам, 3,4 тыс. человек направлены на курсы профессиональной подготовки, 11 тыс. человек был дан статус безработного, 11,6 тыс. человек было назначено пособие по безработице: "В настоящее время в городах Баку, Нахчыван, Гянджа, Гейчай действуют Региональные центры профессионального образования, в Гяндже такой современный центр будет сдан в эксплуатацию в этом году. Будет оставаться в центре внимания расширение региональной сети этой системы в дальнейшем".