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Сахиль Бабаев: За короткий период деятельность центров DOST охватит всю страну

Сахиль Бабаев: За короткий период деятельность центров DOST охватит всю страну Если посмотреть на работы, проведенные в Азербайджане в поствоенный период, то можно увидеть, что основную их часть составляют социальные выплаты
Социальная защита
2 сентября 2021 г. 00:33
Сахиль Бабаев: За короткий период деятельность центров DOST охватит всю страну

Если посмотреть на работы, проведенные в Азербайджане в поствоенный период, то можно увидеть, что основную их часть составляют социальные выплаты.

Как передает Report, об этом в эфире АзТВ сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"До сегодняшнего свыше 18 тыс. людей получили социальные выплаты, то есть пенсии, пособия или пенсии президента", - отметил министр.

Глава Минтруда также затронул деятельность центров DOST, в которых можно получить 152 вида услуг по 11 разным направлениям.

"В течение двух лет в этих центрах были обслужены 500 тыс. граждан. Уровень удовлетворенности услугами составляет 97%. В течение короткого времени деятельность центров DOST охватит всю страну", - заключил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “DOST mərkəzləri şəbəkəsi qısa müddətdə bütün ölkəni əhatə edəcək”

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