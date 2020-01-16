​Сахиль Бабаев: В Азербайджане создан серьезный кадровый потенциал

Мы имеем серьезные результаты по сотрудничеству с ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на конференции по формированию новых рамок сотрудничества между Азербайджаном и ООН.

"Мы активно сотрудничаем по проектам. ООН может помочь нам с новыми технологиями и международным опытом, которые мы можем адаптировать под реалии Азербайджана. В Азербайджане создан очень серьезный кадровый потенциал. Но в этой сфере нет предела, необходимо и дальше развиваться"-, сказал он.

По словам министра, необходимо соотносить шаги в социальной сфере с экономическими приоритетами: "Как в сфере занятости, соц зашиты и обеспечения, так и других. Это также является очередной платформой, где мы можем успешно реализовать сотрудничество с ООН".