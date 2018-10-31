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    Сахиль Бабаев: На рынке труда Азербайджана достаточно неквалифицированной рабочей силы

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "На рынке труда мы имеем достаточно неквалифицированной рабочей силы. Но это не означает, что у них нет опыта и умения. Наоборот, эти люди имеют опыт и навыки передающиеся из поколения в поколение".

    Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в ходе конференции на тему "Признание навыков, полученных информальным и неформальным методами".

    Министр отметил, что эти лица не имеют официального документа подтверждения. Поэтому создание механизма признания навыков, полученных информальным и неформальным методами имеет большое значение.

    С.Бабаев отметил, что в Азербайджане достаточно людей, которые не окончили какое-либо профессиональное или высшее учебное заведение, однако имеют большие способности в процессе производства.

    Министр добавил, что в мире насчитывается 6 тысяч специальностей, и должна быть завершена подготовка стандартов по 1000 специальностям, охватывающим, как минимум 95 процентов профессионального рынка Азербайджана.

    По его словам, ведется совместно активное сотрудничество с международными организациями и министерством образования.

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