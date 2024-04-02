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Сахиль Бабаев: Большая часть ложных назначений инвалидности аннулирована

Сахиль Бабаев: Большая часть ложных назначений инвалидности аннулирована Министерство труда и социальной защиты населения аннулировало большую часть ложных назначений инвалидности и продолжает реформы в этом направлении.
Социальная защита
2 апреля 2024 г. 14:00
Сахиль Бабаев: Большая часть ложных назначений инвалидности аннулирована

Министерство труда и социальной защиты населения аннулировало большую часть ложных назначений инвалидности и продолжает реформы в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом заявил глава ведомства Сахиль Бабаев в эфире передачи "Социальный час" (Sosial saat) на телеканале DOST TV.

Бабаев отметил, что граждане, которым по состоянию здоровья полагается инвалидность, не испытывают трудностей при подаче документов.

Однако, по словам Бабаева, иногда граждане получают отказ по причине того, что медицинские учреждения не выдали им все необходимые для оформления документы.

Министр подчеркнул, что гражданам следует обращаться в Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации для визуального осмотра, по итогам которого будет принято правильное решение.

"Следует также учесть, что не каждая болезнь является причиной для установления инвалидности. Инвалидность устанавливается только если болезнь серьезно повлияла на трудовую деятельность, жизнеспособность человека", - отметил министр.

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