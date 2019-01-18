Министр Сахиль Бабаев: 4200 наследников военнослужащих-шехидов уже получили единовременные выплаты

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "4200 наследников военнослужащих-шехидов уже получили единовременные выплаты".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на заседании коллегии, посвященном итогам 2018 года и предстоящим задачам.

По его словам, предоставление единовременной выплаты в 11 000 манатов наследникам военнослужащих-шехидов по представляющей важное социальное значение гуманитарной инициативе президента Ильхама Алиева занимает особое место среди важных мер социальной защиты 2018 года: "4200 наследников 3100 военнослужащих-шехидов уже получили единовременную выплату, процесс будет завершен в 2019 году".