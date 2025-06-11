Садык Гардияноглу: Глобальные процессы поставили семьи перед серьезными трудностями

Садык Гардияноглу: Глобальные процессы поставили семьи перед серьезными трудностями

Развитие технологий и глобальные события, происходящие в мире, поставили семьи перед трудностями, с которыми они никогда ранее не сталкивались.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Турецкой Республики Северного Кипра Садык Гардияноглу на мероприятии в рамках II заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики стран ОТГ.

Он отметил, что необходимо укреплять этот институт, поскольку семья является основой и будущим национальной идентичности. "Мы поддерживаем мероприятия, которые сохраняют наши общественные ценности", - сказал он.

Министр добавил, что это мероприятие, проводимое в Баку, также позволит укрепить семейные ценности благодаря совместной деятельности стран ОТГ.