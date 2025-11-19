Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Садиг Алиев: Госагентство заинтересовано в развитии женского предпринимательства

    Социальная защита
    • 19 ноября, 2025
    • 11:42
    В Азербайджане придается особое значение расширению возможностей для женщин-предпринимателей.

    Как сообщает Report, об этом на форуме Women's Entrepreneurship Summit 2025, организованном Институтом HR Азербайджана и Ассоциацией развития женского предпринимательства, заявил председатель Правления Государственного агентства занятости Садиг Алиев.

    Он подчеркнул, что одним из приоритетных направлений государственной политики является усиление лидерской роли женщин.

    По словам С.Алиева, женщины-предприниматели сегодня являются не только создателями бизнеса, но и носителями инноваций, инициаторами социальных преобразований.

    "Агентство заинтересовано в развитии женского предпринимательства и расширении сфер их деятельности. Основная цель - обеспечить равные возможности на рынке труда и содействовать эффективному участию женщин для реализации их потенциала", - отметил он.

    Глава агентства добавил, что в рамках активных программ занятости было охвачено более 330 тыс. женщин: "В программу самозанятости, действующую с 2017 года, вовлечено свыше 35 тыс. женщин, что составляет более 30 % всех ее участников".

    женское предпринимательство занятость Садиг Алиев
