С будущего месяца начнется прием документов для единовременной выплаты наследникам военнослужащих-шехидов

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социальной защиты населения обсудили исполнение Указа президента Ильхама Алиева от 19 апреля 2018 года "О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций" и работы по усовершенствованию системы адресной государственной соцпомощи.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что в конце этого месяца завершатся работы по уточнению списков, представленных соответствующими структурами в связи с исполнением Указа президента от 19 апреля 2018 года. Обобщенный список военнослужащих-шехидов, семьям которых будет предоставлена единовременная выплата, будет размещен на сайте министерства. Подготовлены правила осуществления единовременных выплат наследникам военнослужащих-шехидов.

Министр сказал, что с октября планируется начать прием документов для осуществления единовременных выплат.