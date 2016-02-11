​Руководство SOCAR встретилось с группой членов семей пропавших без вести нефтяников

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня группа членов семей нефтяников, пропавших без вести в результате аварий на 10-й морской платформе в месторождении "Гюнешли" и платформе №501 НГДУ "Нефтяные камни", посетили головной офис Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщили Report в SOCAR, встретившиеся с ними вице-президенты компании Рахман Гурбанов и Халик Мамедов предоставили присутствующим подробную информацию о ходе поисковых работ. На встрече выслушали пожелания членов семей пропавших без вести нефтяников, ответили на интересующие их вопросы.

Было отмечено, что подобные встречи будут проводиться до тех, пока идут поисковые работы.