Руководство Минтруда осмотрело в Губе хозяйства, созданные в рамках программы самозанятости

19:22

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов посетили малые хозяйства, созданные в рамках программы самозанятости для жителей Губинского района — ветерана войны Мурадова Матлаба Аскерали оглу и Гюльмамедовой Севды Ильгар гызы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В соответствии с бизнес-планами М.Мурадов получил активы для оказания услуг автоэлектрика, а С.Гюльмамедова — для производства мучных изделия.

Оба участника программы отметили, что эффективно используют предоставленные им активы и стремятся расширить свой бизнес. Они выразили благодарность президенту Азербайджана за поддержку в обеспечении занятости и создании таких малых хозяйств.

В рамках программы самозанятости в Губинском районе создано, в целом, около 2,3 тысяч малых хозяйств.