О нас

Руководство Минтруда осмотрело в Губе хозяйства, созданные в рамках программы самозанятости

Руководство Минтруда осмотрело в Губе хозяйства, созданные в рамках программы самозанятости 19:22
Социальная защита
13 декабря 2024 г. 20:09
Руководство Минтруда осмотрело в Губе хозяйства, созданные в рамках программы самозанятости

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов посетили малые хозяйства, созданные в рамках программы самозанятости для жителей Губинского района — ветерана войны Мурадова Матлаба Аскерали оглу и Гюльмамедовой Севды Ильгар гызы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В соответствии с бизнес-планами М.Мурадов получил активы для оказания услуг автоэлектрика, а С.Гюльмамедова — для производства мучных изделия.

Оба участника программы отметили, что эффективно используют предоставленные им активы и стремятся расширить свой бизнес. Они выразили благодарность президенту Азербайджана за поддержку в обеспечении занятости и создании таких малых хозяйств.

В рамках программы самозанятости в Губинском районе создано, в целом, около 2,3 тысяч малых хозяйств.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоQubada özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində qurulmuş təsərrüfatlara baxış olub

Самое читаемое

СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
В Баку ожидается мокрый снег
В Баку ожидается мокрый снег
11 декабря 2024 г. 18:08
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
В Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
ФотоВ Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
11 декабря 2024 г. 14:20
Депутат Госдумы: Если бы Гейдар Алиев возглавил Советский Союз, на постсоветском пространстве был бы мир
Депутат Госдумы: Если бы Гейдар Алиев возглавил Советский Союз, на постсоветском пространстве был бы мир
13 декабря 2024 г. 09:19
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi