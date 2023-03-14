Руководитель Госслужбы: У предпринимателей и работников мало знаний в области трудового законодательства

"На основании запросов, полученных Государственной службой инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения, мы наблюдаем, что уровень знаний и осведомленности предпринимателей и работников в области трудового законодательства н

"На основании запросов, полученных Государственной службой инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения, можно сделать вывод, что уровень знаний и осведомленности предпринимателей и работников в области трудового законодательства невысок".

Об этом в интервью Report сказал глава Государственной службы инспекции труда Вели Гулиев.

По его словам, иногда при выявлении каких-либо нарушений закона, работодатели оправдываются тем, что они не знают требований трудового законодательства: "Поэтому работодателям постоянно предоставляются информация и предупреждения, рекомендации и уведомления, размещенные в подсистеме "Труд и занятость" (EMAS). Рекомендую ознакомиться с ними и на их основе исполнять требования законодательства. Работодатели должны регулярно контролировать и проверять учреждение, руководителем которого они являются, и проверять соблюдение требований законодательства".

"Также рекомендую работодателям и работникам, регулярно знакомиться с обновлениями в области трудового законодательства, отслеживать официальные сайты Министерства и Госслужбы и аккаунты в социальных сетях. В частности, я хотел бы посоветовать каждому работнику настаивать на легальном оформлении, а работодателям - оформлять трудовые отношения. Потому что нелегальная занятость лишает работников их прав на труд и социальную защиту, не создает каких-либо возможностей для их будущего социального обеспечения", - добавил глава службы.

С полным текстом интервью с главой Государственной службы трудовой инспекции Вели Гулиевым можно ознакомиться здесь.