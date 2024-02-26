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Родителям несовершеннолетней сделано предупреждение в связи с ранним браком

Родителям несовершеннолетней сделано предупреждение в связи с ранним браком Вчера в Исполнительную власть Сабунчинского района в целях проведения профилактической беседы были приглашены родители несовершеннолетней девушки, которую они собирались выдать замуж.
Социальная защита
26 февраля 2024 г. 13:24
Родителям несовершеннолетней сделано предупреждение в связи с ранним браком

Вчера в Исполнительную власть Сабунчинского района в целях проведения профилактической беседы были приглашены родители несовершеннолетней девушки, которую они собирались выдать замуж.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей.

Приглашенным лицам были разъяснены требования законодательства и сделано предупреждение. Они выразили сожаление по поводу своих действий и заявили, что будут соблюдать требования законодательства.

Отметим, что на днях в социальных сетях появилась информация о предстоящей свадьбе 16-летней девушки в бакинском поселке Маштага.

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Версия на азербайджанском языке Qarşısı alınan erkən nikahla bağlı valideynlərə xəbərdarlıq edilib, azyaşlı nəzarətə götürülüb

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