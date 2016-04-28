​Решение о взыскании алиментов с родителя будет немедленно приводиться в исполнение

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается немедленное исполнение решения о взыскании алиментов с родителя.

Как передает Report, этот вопрос вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту "О внесении поправок в Гражданский процессуальный кодекс", представленному Верховным судом в Милли Меджлис, за исключением случаев немедленного исполнения, решение приводится в исполнение после вступления его в законную силу. Решение о взыскании алиментов должно немедленно приводиться в исполнение.

После обсуждений проект рекомендован на пленарное заседание парламента.