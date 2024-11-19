Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%

11:43

Среднемесячный размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году составит 531 манат, что на 8% больше по сравнению с текущим показателем.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на совместном заседании трех комитетов Милли Меджлиса: по природным ресурсам, энергетике и экологии; труду, социальной политике, здравоохранению; международным отношениям и межпарламентским связям.

Министр отметил, что среднемесячный размер трудовых пенсий по возрасту на 2025 год прогнозируется в размере 569 манатов, что на 8% больше ожидаемого показателя на конец 2024 года: "Мы ожидаем, что по итогам 2024 года средний размер трудовых пенсий составит 494 маната, а средний размер трудовой пенсии по возрасту - 527 манатов. В следующем году с 8-процентным увеличением пенсионерам будут оказываться более комплексные меры поддержки".