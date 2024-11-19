О нас

Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%

Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8% 11:43
Социальная защита
19 ноября 2024 г. 11:54
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%

Среднемесячный размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году составит 531 манат, что на 8% больше по сравнению с текущим показателем.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на совместном заседании трех комитетов Милли Меджлиса: по природным ресурсам, энергетике и экологии; труду, социальной политике, здравоохранению; международным отношениям и межпарламентским связям.

Министр отметил, что среднемесячный размер трудовых пенсий по возрасту на 2025 год прогнозируется в размере 569 манатов, что на 8% больше ожидаемого показателя на конец 2024 года: "Мы ожидаем, что по итогам 2024 года средний размер трудовых пенсий составит 494 маната, а средний размер трудовой пенсии по возрасту - 527 манатов. В следующем году с 8-процентным увеличением пенсионерам будут оказываться более комплексные меры поддержки".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği gələn il 8 faiz artacaq

Самое читаемое

Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
Первая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции Молодежь на передовой борьбы с изменением климата в рамках COP29
ВидеоПервая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках COP29
12 ноября 2024 г. 23:43
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
17 ноября 2024 г. 13:02
В Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
ФотоВ Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
17 ноября 2024 г. 15:17
В Баку состоялась церемония открытия саммита лидеров COP29
ФотоВ Баку состоялась церемония открытия саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 23:00
Джон Подеста: США привержены борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивого будущего
Джон Подеста: США привержены борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивого будущего
13 ноября 2024 г. 18:07
Азербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
ФотоАзербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
16 ноября 2024 г. 22:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi