Минтруда: Новое распоряжение президента охватит 3 729 человек

Новое распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева охватит 3 729 человек, включая участников Второй мировой войны и других лиц, приведенных в документе.

Новое распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева охватит 3 729 человек, включая участников Второй мировой войны и других лиц.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым новое распоряжение "Об оказании единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших, лицам, награжденным орденами и медалями" от 26 апреля 2023 года является еще одним проявлением высокого внимания и заботы о гражданах данной категории.

Согласно документу, в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне единовременная помощь в размере 1500 манатов будет выплачена каждому из 57 участников войны.

Материальная помощь в размере 750 манатов будет оказана вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда