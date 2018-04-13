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    Работникам выплачены платежи социального характера

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Ряд гражданских обращений в Службу государственной трудовой инспекции министерства труда и социальной защиты населения были связаны с невыплатой отдельно взятыми работодателями работникам зарплат, выплат за ущерб и др. платежей социального характера.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, служба по каждому из подобных обращений обеспечила принятие мер в соответствии с требованиями законодательства и были выплачены задержанные в первом квартале выплаты социального характера на более 20 тыс. манатов. 51,1% данной суммы пришлось на зарплаты, 43,9% - выплаты за ущерб, остальная часть – социальные пособия и компенсации, которые должны были выплатить работодатели.

    Согласно плану мероприятий Службы на 2018 год, с пропагандистско-просветительской целью в районах Баку, а также в Сумгайыте, Шемкирском, Товузском, Лянкяранском, Масаллинском и др. районах были проведены региональные семинары-совещания.

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