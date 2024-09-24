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Проект "Инспекция DOST" внесет вклад в развитие рынка труда

Проект "Инспекция DOST" внесет вклад в развитие рынка труда Проект "Инспекция DOST" ориентирован на оказание услуг гражданам путем устранения несоответствий в трудовом законодательстве.
Социальная защита
24 сентября 2024 г. 12:24
Проект Инспекция DOST внесет вклад в развитие рынка труда

Проект "Инспекция DOST" ориентирован на оказание услуг гражданам путем устранения несоответствий в трудовом законодательстве.

Как передает Report, об этом сообщил заведующий отделом Национальной обсерватории по вопросам трудового рынка и социальной защиты населения Али Тагизаде.

По его словам, в рамках этого проекта планируется предпринять важные шаги для развития рынка труда: "Наш проект готов внести значительный вклад в дело оценки состояния реализации требований трудового законодательства и организации работы по охране труда, оказания поддержки в устранении несоответствий в трудовом законодательстве и пр.".

Тагизаде также отметил особое значение эффективности систем управления человеческими ресурсами.

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