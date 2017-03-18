Приступил к деятельности ремесленный центр ABAD

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Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Для реализации продукции семей, присоединившихся к ABAD, в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" начал действовать ремесленный центр ABAD.

Об этом Report заявили в отделе информации Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Отметим, что по указу президента Азербайджана от 23 сентября 2016 года, в подчинении Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики создано публичное юридическое лицо ABAD (Ailə Biznesinə Asan Dəstək – Доступная поддержка семейному бизнесу).

Целью создания публичного юридического лица ABAD является осуществление социально направленных проектов для поддержки активного участия граждан в социально-экономическом развитии страны, развитие малого и среднего предпринимательства, повышение уровня занятости населения и формирование конкурентоспособных семейных хозяйств.

Приоритетным направлением деятельности ABAD является поддержка семейного бизнеса, действующего в областях декоративно-прикладного народного промысла и сельского хозяйства.

Вся продукция маркирована логотипом мастера или семейного хозяйства, выпустившего этот товар. Также на продукции имеется лейбл ABAD, который говорит об оригинальности продукта.

ABAD сотрудничает с рядом международных организаций, в том числе Программой развития ООН (ПРООН).

В ноябре 2016 года между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и ABAD было подписано соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания поможет с созданием в Балакяне очередного центра ABAD и обеспечением необходимым производственным оборудованием, в том числе производственными контейнерами для 12 семей.