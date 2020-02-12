Президент выделил средства на строительство детского сада в Кюрдамире

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания для яслей-детского сада номер 8 в городе Кюрдамир и обновлению городской инфраструктуры.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в результате исполнения государственных программ по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики в Кюрдамирском районе реализован ряд социально ориентированных инфраструктурных проектов, в том числе построены Олимпийский спортивный комплекс, Дом молодежи, Площадь флага, Музей флага, два жилых здания в целом на 32 квартиры для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтированы Районная центральная больница, Историко-краеведческий музей, сдан в эксплуатацию центр "ASAN xidmət", в 31 общеобразовательной школе проведены ремонтно-строительные работы. Кроме того, реконструирована система водоснабжения города, созданы 4 агропарка, ковроткаческое, а также другие крупные производственные и перерабатывающие предприятия, открыто более 19 тысяч новых рабочих мест, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, проведены широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания яслей-детского сада номер 8 и продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Кюрдамир из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Кюрдамирского района выделено 3 млн манатов, в том числе на строительство нового здания яслей-детского сада номер 8 на 100 мест - 1,5 млн манатов, проведения работ по капитальной реконструкции на 8 улицах - 1,5 млн манатов.