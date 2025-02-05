Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно документу, Министерству труда и социальной защиты населения поручено провести индексацию страховой части трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2025 года.

Индексация будет осуществлена в соответствии с годовым темпом роста средней ежемесячной номинальной заработной платы за 2024 год, определенным Государственным комитетом по статистике Азербайджана. Для пенсионеров, которым назначены надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет, индексация будет проведена с учетом этих надбавок.

Кроме того, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен будут проиндексированы суммы материальной помощи, включенные в состав трудовых пенсий с 1 января 2023 года, а также суммы пенсионного капитала, учтенные в страховой части индивидуального лицевого счета застрахованных лиц до 1 января 2025 года.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 года.