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Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий

Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.
Социальная защита
5 февраля 2025 г. 16:07
Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно документу, Министерству труда и социальной защиты населения поручено провести индексацию страховой части трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2025 года.

Индексация будет осуществлена в соответствии с годовым темпом роста средней ежемесячной номинальной заработной платы за 2024 год, определенным Государственным комитетом по статистике Азербайджана. Для пенсионеров, которым назначены надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет, индексация будет проведена с учетом этих надбавок.

Кроме того, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен будут проиндексированы суммы материальной помощи, включенные в состав трудовых пенсий с 1 января 2023 года, а также суммы пенсионного капитала, учтенные в страховой части индивидуального лицевого счета застрахованных лиц до 1 января 2025 года.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək

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