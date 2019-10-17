Президент Ильхам Алиев: "В области социальной защиты Азербайджан является образцовой страной в мировом масштабе"

Азербайджан является образцовой страной в мировом масштабе в области социальной защиты. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на экономическом совещании от 15 октября, передает Report.

"Наша социальная политика однозначна. Я неоднократно говорил, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Считаю, что в области социальной защиты Азербайджан является образцовой страной в мировом масштабе. Повышаются минимальная зарплата, пенсии, в то же время широкий размах получает программа самозанятости. В нынешнем году этой программой будет охвачено более десяти тысяч человек. Растет число лиц, получающих адресную социальную помощь. Я поставил перед министром труда и социальной защиты населения задачу: мы должны оказывать людям данной категории помощь в еще большем объеме. В настоящее время каждая семья получает помощь, превышающую в среднем 200 манатов. Число таких семей должно расти, поставлена именно такая задача", - отметил глава азербайджанского государства.

Он подчеркнул, что основная задача заключается в углублении реформ, обусловливающих экономическое развитие, добавив, что, в целом, реформы в экономической сфере в Азербайджане идут успешно.

"Ведущие международные структуры высоко оценивают нашу деятельность в этой области. Мои многочисленные встречи с руководителями Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка, Международного валютного фонда и других международных финансовых структур позволяют говорить о том, что проводимые в Азербайджане реформы получают высокую оценку", - заявил Ильхам Алиев.