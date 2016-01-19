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    Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении пенсий инвалидов войны

    Пенсии повышены на 10 процентов

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении пенсий инвалидов войны.

    Как сообщает Report, данным указом внесены изменения в указ президента Азербайджанской Республики №823 от 9 сентября 2008 года "Об учреждении "Пенсии президента Азербайджанской Республики для инвалидов войны" и повышении "Пенсии президента Азербайджанской Республики для инвалидов войны".

    Согласно указу, с 1 февраля 2016 года ежемесячный размер "Пенсии президента Азербайджанской Республики для инвалидов войны" повышен на 10 процентов.

    Пункты первый-третий части 1 указа президента Азербайджанской Республики "Об учреждении "Пенсии президента Азербайджанской Республики для инвалидов войны" от 9 сентября 2008 года №823 изложены в следующей редакции:

    "1.1. инвалидам I группы – 165 манатов

    1.2. инвалидам II группы – 143 маната

    1.3. инвалидам III группы – 110 манатов".

    Часть 1 указа президента Азербайджанской Республики от 17 марта 2014 года №129 "О повышении "Пенсии президента Азербайджанской Республики для инвалидов войны" и внесении изменения в указ президента Азербайджанской Республики "Об учреждении "Пенсии президента Азербайджанской Республики для инвалидов войны" от 9 сентября 2008 года №823 отменены.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

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