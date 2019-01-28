В целях улучшения социально-бытовых условий инвалидов Карабахской войны и семей шехидов выделено 35 млн манатов

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях продолжения мер по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов.

Согласно распоряжению, в целях приобретения квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов из средств, указанных в подпункте 1.18.3 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, министерству труда и социальной защиты населения выделено 35 млн манатов.

В распоряжении отмечается, что улучшение социальной защиты населения является одним из основных направлений проводимой в стране социально ориентированной политики. В последние годы в нашей стране были осуществлены важные меры по дальнейшему улучшению социальной защиты населения, в частности, инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, улучшению здоровья, реабилитации и условий жизни людей данной категории, работа в этом направлении успешно продолжается. В 1997-2018 годах государство предоставило инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов более 6500 квартир.