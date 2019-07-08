В Азербайджане пресечена попытка назвать детей именами Гехет, Манош, Текиш, Таз

"В июне рассмотрено 32 обращения, поступивших из отделов регистрации минюста в созданную при Терминологической комиссии при Кабмине Специальную комиссию по именам и фамилиям".

Об этом в заявлении Report сказала зампред Терминологической комиссии при Кабмине, профессор Саялы Садыгова.

По ее словам, называть детей некоторыми именами, указанными в обращениях, посчитали нецелесообразным.

В то же время, были пресечены попытки родителей назвать своих детей такими именами, как Аза, Сагъяшар, Гехет, Сечян, Манош, Намизед, Генаят, Оялы, Партовнихал, Шадбала, Таз, Текиш, Течен, Веси, Гызларханым, Кюндеш, Кезхан и Сенвёч. Называть малышей этими именами запретили".