Представлен проект Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития в Азербайджане

Одним из приоритетов проводимых социально-экономических реформ в Азербайджане является формирование динамичного, инклюзивного и справедливого общества.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на очередном заседании рабочей подгруппы по инклюзивному социальному развитию и обеспечению, созданной с целью разработки "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы", которая была учреждена распоряжением президента Ильхама Алиева.

Он обратил внимание на прогресс, достигнутый в укреплении системы социальной защиты в результате реформ, реализованных в последние годы по поручению главы государства, а также на значительный рост зарплат, пенсий и других социальных выплат. Отмечено, что предприняты важные шаги для расширения программ социальной поддержки уязвимых групп населения, мер активной занятости, развития инклюзивного общества, систем социальных услуг и реабилитации.

Было отмечено, что продолжение проведения реформ в данном направлении является одной из основных целей "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы".

На заседании была представлена работа, проводимая рабочей подгруппой для разработки проекта новой Стратегии, проект Плана действий по новой Стратегии и заслушаны предложения по нему.