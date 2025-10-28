Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Представлен проект Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития в Азербайджане

    Социальная защита
    • 28 октября, 2025
    • 19:38
    Одним из приоритетов проводимых социально-экономических реформ в Азербайджане является формирование динамичного, инклюзивного и справедливого общества.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на очередном заседании рабочей подгруппы по инклюзивному социальному развитию и обеспечению, созданной с целью разработки "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы", которая была учреждена распоряжением президента Ильхама Алиева.

    Он обратил внимание на прогресс, достигнутый в укреплении системы социальной защиты в результате реформ, реализованных в последние годы по поручению главы государства, а также на значительный рост зарплат, пенсий и других социальных выплат. Отмечено, что предприняты важные шаги для расширения программ социальной поддержки уязвимых групп населения, мер активной занятости, развития инклюзивного общества, систем социальных услуг и реабилитации.

    Было отмечено, что продолжение проведения реформ в данном направлении является одной из основных целей "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы".

    На заседании была представлена работа, проводимая рабочей подгруппой для разработки проекта новой Стратегии, проект Плана действий по новой Стратегии и заслушаны предложения по нему.

