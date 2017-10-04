Представитель комитета: Женщины составляют 85,5% лиц, подвергнувшихся бытовому насилию

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ "В результате исследований, проведенных в связи с созданием Банка данных, выяснилось что женщины составляют 85,5% лиц, подвергнувшихся бытовому насилию".

Как сообщает Report, об этом на презентации Банка электронных данных, связанного с бытовым насилием, заявила главный консультант Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова.

Она отметила, что исследования показывают, что мужчины также подвергаются бытовому насилию: "К сожалению, среди лиц, подвергнувшихся бытовому населению, есть не достигшие совершеннолетия, 3,5% из них не учились в школе, 1,7% - школьники."

А. Вейсалова отметила, что 74,3% подвергнувшихся бытовому насилию лица, имеющие семьи.