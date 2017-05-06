Представитель комитета: 30% браков, заключенных через несколько месяцев после знакомства, заканчиваются разводом

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Наличие 800-900 преступлений на бытовой почве за год показывает актуальность данной проблемы".

Об этом в интервью Report заявил глава отдела информационных и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгун Сафаров.

По его словам, сегодня основной причиной разводов в Азербайджане является увеличение фактов бытового насилия внутри семьи.

Представитель комитета заявил, что в первом квартале этого года количество разводов в Азербайджане превысило 20%, отметив, что это недопустимое положение.

Глава комитета также затронул и другую проблему, влияющую на разводы, а именно, скорая женитьба пар, которые еще не успели друг друга узнать: "Велико число разводов среди браков пар, поженившихся через несколько месяцев после знакомства. 30% таких случаев заканчиваются разводом. Это второй фактор, влияющий на количество разводов, после фактов бытового насилия внутри семьи. Не зная друг друга в быту, не узнав достаточно друг друга, не зная о наличии каких-либо заболеваний люди женятся. Если период времени до женитьбы составил бы 1 год, то результаты были бы намного позитивнее".

Представитель комитета сказал, что подготовлен План действий в связи с бытовым насилием, и выразил ожидания в связи с принятием Национального Плана деятельности до конца этого года: "Если план действий будет принят, то в 2018 году он начнет реализовываться. Если мы добьемся этого, увеличится число превентивных мер против бытового насилия, начнется внедрение и усовершенствование новых механизмов. У нас не было выбора в качестве развода. Но сегодня развод превратился в выбор. Хотя и знания женщины о праве своего выбора - это позитивный момент, но мы видим рост числа разводов".