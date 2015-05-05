Представитель госкомитета: Иногда к раннему замужеству девушек принуждают и в достаточно обеспеченных семьях

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Проблема ранних браков вышла за пределы одной страны и превратилась в проблему, беспокоящую весь мир. За последние годы количество официально вступающих в брак в Азербайджане несовершеннолетних девушек сократилось". Об этом в интервью Report заявила главный консультант отдела информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова.

По ее словам, если посмотреть на динамику нескольких лет можно увидеть, что если в 2011 году количество вступивших в Азербайджане в брак несовершеннолетних девушек составляло 5138, то в 2012 году этот показатель сократился до 295: "Причиной этому стали изменения в Семейном кодексе, согласно которым возраст вступления в брак как для парней, так и для девушек увеличен до 18-ти лет. Однако возможны и исключения. Для этого должна быть достаточно веская причина".

А.Вейсалова добавила, что другая причина сокращения количества ранних браков связана с изменениями и дополнениями в ст.176 УК: "Согласно внесенным в статью изменениям, за принуждение к браку также предусматривается ответственность. В данной статье для лиц, принуждающих женщин и несовершеннолетних девушек к браку, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 2000 манатов и лишения свободы сроком до 2-х лет. Для лиц, принудивших к браку несовершеннолетних девушек, предусмотрено более тяжелое наказание - штраф в размере до 4 тыс. манатов и лишение свободы сроком до 4 лет. Все эти меры привели к сокращению статистики ранних браков. В 2013 году случаи вступления в ранний брак сократились до 229-ти.

Самыми тяжелыми последствиями ранних браков зачастую становятся материнская и детская смертность, семейные конфликты, случаи уклонения девушек от учебы. Причинами ранних браков также становятся ошибочные стереотипы, психологические моменты, похищения, менталитет и пр.

Однако вступать в брак с подобными субъективными соображениями нельзя. Семья является одним из важных институтов общества. Человек должен вступать в брак тогда, когда почувствует, что готов к этому.

Иногда говорят, что девушек рано выдают замуж из-за трудного материального положения родителей. Однако, этот подход неправильный. К раннему замужеству девушек принуждают и в достаточно обеспеченных семьях".

А.Вейсалова сказала, что родители несут ответственность за своих детей, за их правильное воспитание и учебу: "Для родителей, не выполняющих свои обязанности, законодательством предусматривается определенная ответственность, вплоть до уголовной ответственности. Отрадно, что уже ни одна мечеть, ахунд или же религиозный деятель не заключают религиозный брак "кябин" без свидетельства об официальном браке. Нужно изменить образ мышления людей. Для этого нужно также проводить просветительскую работу, издавать материалы. Мы не говорим о том, что каждый должен получить высшее образование. Естественно, это невозможно. Не у каждого есть способности к учебе. Однако иметь какую-то профессию должен каждый, чтобы в экстремальные моменты суметь выйти из положения".



